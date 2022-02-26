新北市長侯友宜今（26日）前往施工中的中和區中山路2段人行道視察。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（26日）前往施工中的中和區中山路2段人行道視察。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（26日）前往施工中的中和區中山路2段人行道視察。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（26日）前往施工中的中和區中山路2段人行道視察。（葉書宏攝）

新北市為改善中和地區人行環境、打造宜居城市，針對捷運沿線及人口密集地區進行人行道更新、變電箱遷移等設施進行改善。新北市長侯友宜今（26日）前往施工中的中和區中山路2段人行道視察，侯指示該工程如期如質於3月中旬完工，提供當地居民更加安全、友善無礙的通行環境。

工務局表示，該路段人行道設施原先比較老舊，且既有變電箱、路樹、消防栓等阻擋行人通行，自去年7月開始辦理人行道更新、變電箱遷移、弱電管溝埋設、路口改善及纜線下地等工程，將大幅增加人行道空間及路面平整度，總長約700公尺。

養工處長馮兆麟表示，經邀集交通局、消防局、台電公司、中華電信、中和區公所等單位協調後，將中山路2段（板南路至中正路）的36座變電箱及5座中華電信箱體全數遷移至新拓寬的中央分隔島，並將11處消防栓下地。同時，將原有路樹改種小根系樹種，除暢通人行動線確保行人安全外，更保有綠化市容功能。

另外，工程亦改善4處路口行穿線，將原有行穿線拉直並增設庇護島，以保障行人停等安全；並將原人行淨寬小於0.9公尺的變電箱遷移改善，整體工程預計於今年3月中旬完工，工程總經費約5484萬元。截至2021年底全市已施作430處變電箱遷移，今年目標將再改善100處，並持續與台電及各單位評估待改善案件。

工務局長詹榮鋒說，推動人本環境是新北市長侯友宜上任以來的重要政策，市府也有計畫地針對全市各行政區整體進行改善，尤其是捷運沿線及人口密集地區，例如已完工的中和區圓通路、光環路、錦和高中周圍，以及預計今年完工的中正路和復興路都是優先改善路段，期待創造友善人行環境。