春節居家檢疫方案延長至本月底，但台北市議員耿葳接獲民眾陳情，指家中透天厝都共用一個門牌，但部分樓層有獨立出入口，卻受限中央一人一戶須用「門牌」認定的標準無法入住，打1922也無法修改為「一人一室」，她痛批政策毫無彈性，尤其北市有64萬戶30年以上的老屋都有類似情況，要求北市府應給轉圜餘地，同時將此情況回報給中央流行指揮中心。

對此，北市民政局表示，市府執行居家檢疫措施時，皆依據中央流行疫情指揮中心規定辦理，也就是以門牌作為一人一戶的標準，民眾陳情部分會適時和中央反映，讓檢疫工作執行的更順暢。

耿葳指出，現行一人一戶的規範是以「門牌」認定，導致住在頂樓加蓋或是地下室的民眾，明明有獨立出入口也不會與其他人接觸，卻只因為沒有獨立門牌而無法選擇春節方案，只能被迫掏錢在防疫旅館住好住滿。

住在重慶北路四段5層樓透天厝的黃姓民眾抱怨，家中3樓到5樓為空屋，有獨立樓梯可直上3樓 ，1、2樓也有另外的獨立出入口，為外公與看護同住。由於房屋結構特殊，讓他在入境時並未意識到要將外公標註為同住家人。

直到昨日里幹事到場察看時，才說為一樓有同住家人因此不符資格，落的有家歸不得的窘境，黃姓民眾指出，即使就算外公及看護提出接種3劑疫苗的黃卡，也沒有任何可以補充申請或變更為「一人一室」方式，讓他痛批政策規範不明、程序缺乏彈性根本擾民。

耿葳接獲陳情後，幾度與北市府相關局處溝通，協助民眾提出住家照片、一二樓家人和疫苗接種證明，卻沒轉圜餘地。

耿葳強調，指揮中心當初一人一室的規範，其實只要同住家人有接種過2劑疫苗、檢疫民眾有獨立房間，就算同在一個空間就可以，但黃姓民眾這樣連出入口都是獨立的，跟一二樓也完全不會有任何接觸，比指揮中心規範的一人一室還要安全。

耿葳要求，北市府應協助將此狀況反映給中央疫情指揮中心，畢竟居家檢疫首要目標是「避免家戶感染」，地方政府應該要以檢疫民眾有獨立出入口、獨立樓層、不會與家人有交互感染為評估要點去認定，而不是用門牌號碼，尤其台北市有64萬戶30年屋齡以上的老屋，整棟只有一個門牌的不計其數，用此標準作為檢疫認定不只不切實際，也更突顯整個政策缺乏彈性。