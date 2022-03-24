工廠管理輔導法「特定工廠登記」納管大限已過，據統計，目前有近4萬家農地工廠申請納管，但綠色公民行動聯盟發現，登記為特定工廠登記的農地工廠中竟有如「脫脂」、「酸洗」等中高污染製程，還有曾被環保單位發現偷排重金屬廢水、電鍍廢水的工廠竟然也能取得定工廠登記證，加上退場機制門檻高。

據綠盟發現，有359家疑似中高污染製程的農地工廠，卻以低污染登記納管，向經濟部檢舉後發現有6間是中高污染工廠卻又以「低污染工廠」為由申請為特定工廠登記，但其中3間在環保署公開資料中就有如「脫脂」、「酸洗」等中高污染製程。

綠色公民行動聯盟研究員陳震遠表示，明明依環保署資料指出這些工廠部分製程為中高污染，但納管時卻以「低污染工廠」納管，明顯與法不符，經濟部應加強跨部會資料勾稽並建立完善的合作通報機制，因應未登記工的清查與管理。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文說，行政院長蘇貞昌曾一再強調「有污染問題的工廠絕不允許」，但其實部分先前曾取得「臨時工廠登記」的中高污染工廠可以繼續申請特定工廠登記，但取得特定工廠登記後退場機制門檻十分高，要有「情節重大」及「勒令停業」才能退場，但檢視過去幾年裁罰，連偷排重金屬廢水都工廠僅有「勒令停工」，勒令停業標準相當高。

「應該要修法」，立法委員洪申翰也說，目前工廠管理輔導法的退場機制過於寬鬆，有調整的必要。