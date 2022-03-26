新北市與桃園市環保局25日接獲檢舉，桃園市龜山區及新北市鶯歌區交界的大漢溪遭污染，水色呈灰白色，兩市稽查人員分頭沿線巡查，發現污水來自鶯歌區某資源回收工廠，廠內脫水機產生的廢水未妥善處理，逕行排放至廠區外溝渠流入大漢溪造成污染，稽查員現場除令工廠立即停止脫水機作業，並依違反水污染防治法規定告發，最高可處300萬元罰鍰。

環保局表示，接獲情資後兩市稽查員隨即趕抵現場，發現溪水呈現灰白色，立即採集水樣檢測，所幸檢測結果未有急毒性反應。隨後兩市稽查人員便沿線追查可疑污染源，分工合作於大漢溪上下游巡查，終發現該股廢水來自鶯歌區某資源回收工廠。

稽查員進場後以黃色追蹤劑確認污水確實由該工廠排放，並發現污染原因是場內進行塑膠破碎清洗及脫水作業時，所產出之廢水未妥善處理，逕行排放至廠區外溝渠，以致廢水污染大漢溪，影響水體水質。

環保局除立即命業者停止脫水機作業，避免再度發生廢水污染溪水，並依水污染防治法進行告發，業者現場也承諾會配合改善。