台灣銷往美國的金針菇，遭FDA驗出致命的李斯特菌，農糧署也緊急派員調查，加強抽驗。但金針菇究竟如何感染的？對此業者表示食材本身沒問題，研判是運輸過程拖延，才會途中遭病菌污染繁殖。

根據《中央社》報導，受感染金針菇來自台中尚旺農場的雲林生產基地，業者指出，這批金針菇在1月出貨，原定2月初就能送達，但受到船運延期影響，延誤超過一個月，直到3月中才到港，出貨日和檢驗日相隔足足60天以上。

業者強調運輸過程中全程依規冷藏，但李斯特菌可在低溫4度的環境下生長，與專家討論過後，認為是運輸時間過久，李斯特菌在途中大量繁殖並污染產品，強調金針菇本身並無問題。

食藥署食品組副組長鄭維智表示，我國食品中微生物衛生管理標準中，僅要求生鮮即食、生熟食混和的食品，須符合李斯特菌規範，但金針菇在國內非以生鮮即食管理，是採農產品的方式進行，因此一直以來都不用檢驗李斯特菌。