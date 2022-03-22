匯僑設計(6754)董事會決議每股配發2.5元現金股利，另以資本公積每股配發1元現金，合計每股配發3.5元現金。展望2022年，匯僑目前在手訂單滿滿，今年度營收有機會挑戰歷史新高。

匯僑設計在疫情後迅速調整接單方向與業務結構，成功擴大商辦空間、高端私宅與醫養空間的業績，營收快速回升。去年合併營收達41億元，較前年的31億元，年增32.69%；稅後淨利達2.3億元，較前年的2.1億元，年增8.98%；每股稅後盈餘3.52元。匯僑設計表示，因公司屬輕資產行業，財務結構建全，將維持穩定的股息配發水準。

台灣的都更危老及各地政府促進民間參與公共建設的開發案帶來龐大的裝修商機，加上大陸精品零售商的持續投資，市場需求強勁，其中複合式開發案更需要全方位的整合能力。匯僑設計表示，公司的核心能力贏得客戶的信任，以目前在手訂單觀察，今年營收有望挑戰歷史新高。