興建養豬場未告知地方，雲林縣崙背鄉近百名民眾抗議。（張朝欣攝）

雲林縣崙背鄉貓兒干聚落近百名村民，19日抗議業者未事先告知即興建養豬場，影響周邊住家、木棉花道景點、學校的環境品質，要求立即停工，業者則強調一切依法申請，會持續與民眾溝通，縣農業處表示業者會先停工，待與村民達成共識後再施工。

崙背鄉貓兒干聚落豐榮村、五魁村等近百名民眾，19日在養豬場預定地懸掛「堅決反對養豬場來做厝邊」、「讓孩子能專心上課」、「拒絕空氣汙染」等白布條，要求養豬場立即停工遷往他處，10餘名員警到場維持秩序，所幸並未發生衝突。

「反興建養豬場自救會」會長林耕吉表示，附近已有5、6場養豬、養雞場，村民們每天都要忍受空氣汙染，現在還要再新建養豬場，大家實在忍無可忍才會來抗議，自救會主要訴求養豬場立即停工，另覓他處興建。

崙背鄉民代表林金玲說，養豬場興建前沒有舉辦說明會，附近住家都不知道，直到業者興建汙水處理場，大家才驚覺是要設置養豬場，對於公所、縣府沒有事先告知就核准都很氣憤，非常擔心空汙與水汙更嚴重影響生活品質。

縣農業處畜產科科長謝詠丞指出，貓兒干段興建養豬場，依規定有距離住家500公尺、學校1000公尺，去年6月崙背鄉公所初審，10月再由縣府複審，縣府尊重居民意見，會請業者再與居民溝通，持續改善各種防汙設施。

業者說明，養豬場面積約6分地，預計飼養3000頭豬隻，屬於小資養豬場，採用最新科技技術，以密閉方式全天候控制空汙，將臭味減至最低，並加強汙水處理，目前將先停工持續與民眾溝通，希望創造雙贏。