林漿紙大廠華紙(1905)今（18）日召開法說會，雖然成本大增導致2021年第四季營運轉虧，但在漿紙平均價格上漲下，全年營運仍終結連2年虧損、每股盈餘0.45元。展望2022年，由於成本及供應鏈仍具不確定性，將秉持穩健保守原則、致力維持穩定營運。

華紙2021年第四季合併營收56.36億元，季增8.89％、年增11.37％，但毛利率4.01％、營益率負5.56％，分創近5季及8年低點，營業虧損3.13億元為12年半低點，致使歸屬母公司稅後虧損1.67億元、每股虧損0.15元，雙創近2年低點。

不過，累計華紙2021年合併營收220.31億元、年增18.34％，創歷史第三高。毛利率10.9％創近11年高點，營業利益2.72億元、營益率1.24％，終止連2年虧損。歸屬母公司稅後淨利0.45億元、每股盈餘0.45元，終止連2年虧損、雙創近4年高點。

華紙表示，去年第四季本業營運顯著虧損，主因國際漿價受經濟趨緩因素下滑，且木片價格、能源成本及出口海運費大增所致。不過，由於全年平均漿價上漲約200美元，帶動紙價同步上漲，使營運順利轉虧為盈。董事會決議擬配息0.4元，盈餘配發率達88.89％。

華紙2022年2月自結合併營收15.54億元，月減11.49％、年減4.61％，為近17月低點。累計前2月合併營收33.11億元、年減2.78％。展望後市，由於疫情導致缺櫃塞港問題未見緩解，加上俄烏戰爭等干擾，增添今年成本與供應鏈不確定性。

華紙發言人陳瑞和指出，去年造紙用木片價格飆漲近2倍，相較海運費用上漲2～3成，通膨因素也有影響。國際漿價去年底短纖每噸約600～700美元、長纖約750～800美元，在運輸不順影響下，本月短纖已漲至800美元、長纖突破1000美元，已超越去年高點。

陳瑞和表示，上述狀況導致華紙各季財報表現起伏較大，因應各類成本上漲，華紙去年第四季至今年首季各紙種價格已調漲5～10％，特殊紙第二季預計上漲10％。整體而言，今年仍將秉持穩健保守原則，確實掌握關鍵原物料來源，以維持穩健營運。

此外，華紙指出，「綠色能源」及「綠色纖維材料」仍是2大發展主軸，除了將廢棄物燃料化、提高各廠自主發電率外，亦將持續深耕可再生的纖維材料「以紙代塑」，研發多面向及多功能的纖維紙材。

華紙表示，花蓮廠建廠以來使用的「木質素發電暨汽電共生」系統已完成升級改造，運用熱氣回收技術增加發電量，3月中開始運轉，現有發電容量提升至20,000kWh。其餘各廠也計畫以SRF發電、沼氣發電等再生能源，開展新一代能源運用，落實全循環經濟。

綠色纖維材料方面，華紙將把握疫後環保商機，積極拓展益利（CircuWell）代塑食安用紙的行銷布局，並將代塑領域擴展至農業及包裝。此外，桃園觀音廠去年7月開始運營，也有助於華紙強化全循環纖維材料展品的終端應用與推廣。