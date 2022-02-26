俄羅斯入侵烏克蘭，政府宣布對俄羅斯進行經濟制裁，國民黨文傳會主委凌濤25日則在臉書批評，行政院長蘇貞昌空喊制裁俄羅斯，操弄政治口號的「空喊王」。對此，新北市長侯友宜今（26日）表示，對破壞世界和平的，都要有態度，我們大家努力的守護世界和平。

國民黨文傳會主委凌濤25日在臉書發文表示，近日俄烏戰爭爆發，讓世界再次警惕戰爭的可怕。而讓台灣人更驚悚的是，行政院長蘇貞昌竟草率的宣示要對俄羅斯予以制裁。

凌濤說，人民內心裡都起碼有3個問號，草率制裁，台灣準備好了嗎？台灣能制裁俄羅斯什麼？制裁俄羅斯的後果是什麼？蘇貞昌不僅能「騙神明」也能「騙自己」，在重大國際局勢變化面前，人民看不到審慎應對的行政院長，只看到一個操弄政治口號的「空喊王」。

侯友宜表示，其實不管做任何的譴責跟制裁，這是一個態度，最重要的我們對破壞世界和平的，都要有態度，大家努力的守護世界和平，也盡世界國家公民的一分子。