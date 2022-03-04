前退輔會主委、將軍許歷農晚年隱居新北市永和區，適逢許104歲嵩壽，新北市長侯友宜今（4日）上午前往賀壽，關於許的臉書提及「今日不做，明日會後悔」，侯表示，許將軍講的就是一個做事的態度，現在不改變，問題永遠存在。

侯友宜表示，許將軍臉書提及「今日不做，明日會後悔」就是一個做事的態度，就像缺電，之前沒有趕快做，面對未來永遠都會有這種狀況，現在不改變，問題永遠存在，如同自己昨天說的蓋捷運，行政效率愈快，就不會因為缺工物料而增加了更多的人民負擔的經費。

侯友宜說，今天不做明天會後悔就是今天身為新北市長，把握每一天好好努力做事，這才是應盡的職責，而且要快速的簡政便民、行動去做治理，讓新北市蛻變，讓中華民國台灣這塊土地快速地發展，這才是歷農將軍所說的「今天不做，明天才會後悔」。

此外，許將軍的百歲生日或是104歲的生日都會來探望，他是曾經捍衛中華民國、守護台灣人民非常重要的軍人，要記得他曾經為國家拋頭顱灑熱血捍衛這一塊土地。

侯友宜表示，敬佩的做事以及他曾經為國家的付出，尤其在年紀雖然高壽以後，還念念不忘愛這個國家，感念他，更重要希望他身體能夠健康，104歲許歷農將軍生日快樂。