中國大陸和立陶宛關係因台海問題生波瀾，立陶宛指責中方採取「經濟脅迫」方式，企圖讓立陶宛低頭，歐盟則將中國對立陶宛採取的有關經貿限制措施訴諸世貿組織(WTO)爭端解決機制。大陸全國人大發言人張業遂表示，是立陶宛破壞當初的中立建交承諾，和台灣發展官方往來，都是立陶宛的錯，中方的回應是正當的，不存在所謂「經濟脅迫」問題。

大陸十三屆全國人大五次會議今天（4日）中午12時在人民大會堂新聞發佈廳舉行新聞發佈會，針對目前跌至谷底的中立關係，張業遂表示，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，是中國同所有國家發展雙邊關係的政治基礎。1991年，在中國同立陶宛簽署的建交公報中，立陶宛政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，明確承諾不和台灣建立官方關係和進行官方往來。

張業遂指出，去年11月，立陶宛政府宣佈允許台灣當局設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」，這嚴重違反一個中國原則，違背立方在兩國建交時所作的政治承諾。中國政府對此作出堅決回應，是完全正當、必然的。

張業遂表示，目前兩國關係中出現的問題責任完全在立方。在國際貿易中，中國一向主張尊重世貿組織規則，營造公平競爭的市場環境，從來不歧視任何國家、任何企業，不存在所謂「經濟脅迫」問題。

張業遂也指責歐盟，關於歐盟在世貿組織提起訴訟，中方認為這不具建設性。我們希望歐盟採取客觀公正的立場，不要將中立之間的問題擴大化或上升到中歐關係層面。