河濱社區工作站服務鼓山、鹽埕及中都一帶社區，每周二下午定期派駐專業建築師提供諮詢服務。（高市都發局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄河濱商城都更結合鼓岩國小校地整併，副市長林欽榮10日宣佈啟動鼓岩國小南側劃設都市計畫道路公展作業，河濱社區北側將因此擁寬達10米計畫道路及5米通學道，鼓岩國小校地也得以整併零散校地。

河濱社區部分經建築結構土木三大工會鑑定結構朽壞有危害公共安全，依照建築法啟動拆除作業，2021年11月市府將河濱商城更新範圍迅行劃定為更新地區，未來只要土地及合法建築物所有權人數及面積均超過半數，更新會即可向市府提送都市更新事業及權利變換計畫。

都發局考量未來都更重建後的需求，規劃10米計劃道路加5米通學道，打造寬達15米社區道路。未來開闢時將一併調整廢道及整合校地，讓社區防災及校地完整問題一次解決。

鼓岩國小機關用地都市計畫變更案，依照都市計畫程序辦理公開展覽，公展期間預訂下周開始，為期30天，都發局28日將於鼓山區公所舉辦說明會，匯集民眾意見後，續依都計規定辦理都市計畫委員會審議作業。

林欽榮表示，市府亦將持續投入輔導能量協助社區加速辦理事業計畫，今天同時頒布「588專案計畫作業規定」，未來將只要所有權人七人發起，並覓得籌備更新會工作室，向都發局提出申請，將陪伴量身定做專案輔導計畫，提供包含：一、專案輔導協商，針對實施者量身訂作輔導事業計畫；二、提供淸楚完整都市更新解說圖資；三、開辦都市更新種子培訓課程；四、每週乙次至工作室提供專業輔導與⺠眾諮詢；五、提供可行性都市更新事業計畫分析；六、協助任務的分工及安排推動事業期程；七、推動事業進度追蹤列管檢討並提出改進策略。提供專門分析專人培訓、專業諮詢、專人培訓讓有意願的社區，做有步驟的、有程序的都市更新等七大輔導服務。

都發局表示，河濱社區工作站服務鼓山、鹽埕及中都一帶社區，每周二下午定期派駐專業建築師，提供周邊老舊社區都更諮詢服務。即日起只要所有權人7人發起，並覓得籌備更新會工作室，向都發局提出申請，就能提供社區量身打造的七大輔導服務。