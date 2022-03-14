韓政府預測疫情本周觸頂 下周起趨減 17:132022/03/14 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國防疫對策本部14日預測，單日新增病例將於16日觸頂，估超過32萬例，23日前後便會開始逐步減少。14日通報新增確診30萬979例，連續3天超過30萬例。 截至12日，社區感染病例和境外輸入病例的新冠變異株Omicron檢測率分別為99.98％和99.7％。其中，Omicron BA.2亞型毒株在社區感染病例和境外輸入病例中的檢測率分別為26.3％和45.7％。 戰火添變數 IMF將調降全球成長預測 韓單日確診數逾34萬創新高 累計突破500萬 #預測 #觸頂 #萬例 #社區感染 #輸入病例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓單日確診38.3萬創新高 累計病歿破萬 13:162022/03/12 國際 疫情＋戰爭衝擊 日銀恐降經濟展望 04:102022/03/13 專題周報 大陸支援 香港確診數持續回落 04:102022/03/11 產業財經 俄烏之戰 郭正亮預測最壞結局 她嚇一跳 18:272022/03/07 政治 景氣未如預測觸底... 商業服務業 難推數位轉型 04:102022/03/05 財經要聞 預測俄烏之戰結束時間 沈富雄曝各方盤算：普丁疲態已現 23:072022/03/08 政治 蘋果春季發表會明凌晨登場！四大新品預測一次看 17:412022/03/08 科技 陸昨新增本土476人確診、無症狀1048例 10:442022/03/12 兩岸 中低收入戶生活補助3月起調高 13:322022/03/10 財經 地緣政治風險遽增 金價上看2100美元 04:102022/03/08 財經焦點 華爾街調降今年標普500指數目標 18:042022/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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