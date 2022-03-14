韓國防疫對策本部14日預測，單日新增病例將於16日觸頂，估超過32萬例，23日前後便會開始逐步減少。14日通報新增確診30萬979例，連續3天超過30萬例。

截至12日，社區感染病例和境外輸入病例的新冠變異株Omicron檢測率分別為99.98％和99.7％。其中，Omicron BA.2亞型毒株在社區感染病例和境外輸入病例中的檢測率分別為26.3％和45.7％。