多家機構陸續調低今年中國經濟增長預測，瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，大陸1至2月經濟增長勢頭強於預期，雖然預期財政政策和房地產政策都可能進一步放鬆，但當局不會出台全面刺激政策或很快放鬆動態清零的防疫措施，將全年經濟增速預測由5.4％下調至5％。

汪濤續指，若疫情限制和俄烏局勢衝擊更大，增長可能放緩至4％，反之，若這些拖累對經濟的衝擊很快結束，或房地產活動超預期，可能加快至增長5.5％。 他稱，相信北京考慮到增長面臨下行壓力，會進一步加碼政策穩經濟，預計未來1至2個月人民銀行下調政策利率10個基點，或推動今年年中信貸增速反彈至約11％。

至於本月Omicron疫情擴散至多個省份，多地收緊防疫限制政策，他認為，未來有更多城市收緊相關政策及持續更長時間，將拖累消費復甦，因此將今年實際消費增速預測由5.7％下調至4.8％，並且有下行風險。

他指出，鑒於全球能源和大宗產品價格已經大幅超出預期，且可能存在供應鏈擾動，將中國全年CPI預測上調至2.7％，下半年或在約3.5％水平；至於PPI或在上半年於高位徘徊，全年約5％水平。另外，由於出口可能弱於預期，加上大宗價格上漲，貿易順差佔GDP比重或比預期低約0.5％，加上境內外利差收窄，預計年底人民幣兌美元匯率可能小幅走弱至6.5。