工業電腦廠樺漢（6414）22日舉辦法說，市場聚焦邁向IPC 3.0產業元宇宙布局發展，樺漢董事長朱復銓表示，目前有效在手訂單持續創高，且三大事業體成長趨勢明確，對營運表現深具信心，認為今年高雙位數增長「無庸置疑」，並訂下2025年AIoT全球市占率要達5％目標。

朱復銓指出，樺漢積極拓展硬軟體整合服務 打造完整生態鏈，無論在系統整合、品牌通路及設計製造上的新動能效益將陸續顯現。從接單狀況來看，第一、二季接單度能良好，在手訂單持續創高，業績可望逐步向上，樂觀看待今年營收、稅後純益將有高雙位數增長，即使樺漢股本膨脹，每股盈餘仍會穩定成長。

樺漢去年合併營收965.6億元，年增14.8％，稅後淨利13.7億元，EPS 14.3元，年增17.9％，繳出年度營收、獲利、EPS三創歷史新高的成績單。公司指出，去年三大事業「設計製造」、「品牌通路」、「系統整合」營收占比分別為18％、46％、36％，以系統整合占比提升6個百分點最多。

受到缺料、缺工、運費上漲等因素影響，墊高成本費用，導致樺漢去年毛利率略為下滑至21.2％。但公司也因創造、承接許多專案，獲得專案開發利潤約6.8億元，挹注稅後淨利表現，全年度獲利年增23.5％。

展望後市，朱復銓認為，由於各產業市場成長趨勢明確，帶旺三大事業體營運動能，將與合作夥伴全力衝刺「工業元宇宙」，看準5G傳輸、雲端運算、人工智慧發展，推進物聯網普及化，數位轉型、智慧化升級為發展趨勢，鎖定「3+3 雲地整合-混合雲服務」、「雲化ESG」兩大服務，目標2025年達成AIoT全球市占比達 5％、2030年要成為工業元宇宙全球前五大業者。

此外，樺漢董事會決議每股擬配發7元現金股利，創近3年新高，配發率約48.95％，樺漢表示，目前公司財務體質健全，將保留現金做未來營運持續擴張之用。以22日收盤價202.5元計算，現金殖利率約3.45％，高於研華的2.16％。