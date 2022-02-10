龍井區433-6地號警衛室及大門建物違建，中市府勒令停用。（台中市政府提供）

龍井區433-6地號警衛室及大門建物違建，使用人自拆完畢。（台中市政府提供）

台中市龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號保護區土地疑涉違反土地使用，市府都發局於1月13日依行政程序法第105條規定，通知承租人限14天內依規陳述意見，該承租人已於1月27日書面陳述。

台中市政府指出，查該土地上有未經申請即作警衛室建物及大門建物，違反都市計畫法台中市施行自治條例第35條規定，依都市計畫法第79條規定裁處6萬元罰鍰並勒令停止使用，都發局10日到場勘查，該違建已自行拆除完畢，後續將依規辦理結案。

該案國有地地上物涉及違章建築部分為大門及警衛室等建物，已於今年1月21日查處新違章建築在案，並限2月13日前拆除改善，目前該案違規狀態己不存在，日後使用人應依法使用；另請土地管理機關財政部國有財產署中區分署，善盡土地管理之責，避免再次違規使用。

台中市政府強調，另有關沙鹿區國昌段494地號(住宅)及國昌段490地號土地產權已移轉部分；違章建築屬於物的管理，不因產權移轉而有影響，將持續依規督促新所有權人2月13日前完成拆除改善，屆期未改善將依規處理。