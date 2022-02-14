前立委顏寬恒位於沙鹿與龍井交界的豪宅，上個月產權已轉移他人，且日前也已進行違建拆除。國有財產署中區分署14日前往確認是否改善，都發局表示，經查違建人已於2月10日自拆警衛室及大門，違建物已改善完畢；另沙鹿區自立路住宅涉違部分，目前尚未自行拆除，市府將依規列管排拆。

都發局指出，龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號國有土地上，有未經申請即作警衛室建物及大門建物違建物，市府查報後已於1月21日開立違建認定通知書，依都市計畫法第79條規定裁處6萬元罰鍰並勒令停止使用，限違規人14天內於2月13日前改善。

都發局指出，經查違建人已於2月10日自拆改善完畢，都發局今日與國財署中區分署一同會勘確認改善情形，提醒承租人日後應依法使用，土地管理機關財產署中區分署應善盡土地管理責任，避免所有權人再次違規使用。

另外，沙鹿區自立路（國昌段490、494地號）住宅涉違建處理一案，都發局於1月21日開立違建認定通知書，限所有權人14天內，於2月13日前自行拆除或改善，目前尚未自行拆除，市府將依規列管排拆，如有影響公共安全將列入優先拆除。