市府上周會勘，確認該址為違章建築，排定18日執行強制拆除。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

市府上周會勘，確認該址為違章建築，排定18日執行強制拆除。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台灣人民共產黨在台南新營蓋天后宮，並在廟埕高掛五星旗，2019年被民眾舉發，經市府查證屬違建而遭拆除，今又死灰復燃，市府上周會勘，確認該址為違章建築，排定18日執行強制拆除。

面對天后宮明天將被強拆，台灣人民共產黨總理林德旺說，之後將另闢合法新址掛五星旗，他也提到每次到了選舉時候，有心人士為了要製造聲量，拿他們當箭靶炒話題，很無奈。

台南市政府工務局表示，2年多前，新營傳出一處寺廟「台灣人民共產黨天后宮」高掛五星旗，被檢舉後，經調查該處同時違反農業使用、宗教相關法令規定，並證實屬於應優先拆除的違建，2019年9月20日執行強制拆除。

市府工務局說，最近同一地點又出現重建建物及五星旗飄揚情事，本月10日與地政局、農業局、新營區公所前往會勘，該址2層鐵皮屋、1層鐵皮雨棚的建物，確實為違章建築，已先移送地檢署，並排定2月18日執行強制拆除，也強調「挑戰公權力行為絕不寬貸」。