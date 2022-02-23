有300多年歷史的台南下營茅港尾天后宮，2019年恢復中斷101年的「赴郡會香」，茅港媽依古香路至台南祀典大天后宮會香，今年會香將於3月19至20日舉行，為配合防疫，隨香信徒人數控制在500人以內。

今年赴郡會香回鑾北返當天，茅港媽將特別遶到佳里菜寮朝安宮會香。朝安宮奉祀主神為李府千歲，2018年底李府千歲降駕指示要隨茅港媽赴郡會香，當時茅港尾天后宮還未公開要恢復古香路赴郡會香的計畫，信徒們對此事都嘖嘖稱奇。

原來是李府千歲清乾隆時由信徒自福建迎駕來台，登陸處就是茅港尾，與茅港媽有交情，2019年起李府千歲即隨茅港媽赴郡會香，今年茅港媽赴郡會香回鑾當天，更安排遶到朝安宮會香。

茅港尾天后宮管理委員會表示，據廟方資料記載，1918年茅港尾天后宮做醮，茅港媽曾至祀典大天后宮會香，請鎮南媽到茅港尾天后宮作客，為延續兩廟百年情誼，廟方2019年舉行盛大活動，依古香路至祀典大天后宮會香。

2020年會香活動因新冠肺炎疫情中斷1年，2021年廟方在配合防疫政策下，克服萬難舉辦會香，延續百年香路至祀典大天后宮會香，但隨行會香人數約500人以內，2天路程中與近20間交陪境宮廟會香。

在去年順利舉辦經驗下，今年赴郡會香將於3月19至20日舉行，前3日還邀請明華園歌仔戲子團演出，廟方也召募熱心民眾加入繡旗隊、哨角班、將軍團、執事組、鑾轎班等工作人員，且開放500人隨香名額，希望民眾事先報名。