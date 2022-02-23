法國食品廠達能(Danone)周三交出了去年第四季優於預期的銷售增長表現，當時達能面臨充滿挑戰的環境，通膨急速高漲。達能新任執行長表示，要扭轉公司情勢，還有很多工作要做。

去年九月接任執行長的Antoine de Saint-Affrique表示，投資人必須等到3月8日的投資日，才能進一步了解他對2022年和中期的策略和財測指引。

達能為全球最大的優格製造商，2021年銷售增長3.4%，略高於該公司彙整的分析師成長3%預期，並且所有三個業務部門都出現成長。

2021年營益率跌30個基點，來到銷售的13.7%，一致於公司財測以及分析師預期。

消費性產品公司正艱難地對抗大宗商品、能源、運輸和勞動力成本飆升的情勢。競爭對手聯合利華(Unilever)在本月稍早曾提出警告，由於獲利率下降的危機，公司試圖提高售價來抵銷外部成本的上升。