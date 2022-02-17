福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)在社群媒體平台Reddit的問答訪問中表示，預計汽車產業在未來25年內將看見自動駕駛的規模普及。

執行長還表示，福斯正尋求進一步的合作，以高軟體的自給自足程度，並在汽車中加入品牌專有的語音助理功能。

福斯品牌汽車正在為北美市場開發I.D.Space Vizzion電動轎車，以及衍生的休旅車，並且同時也在發展I.D.3敞篷車。

另外儘管晶片短缺問題依舊，但福斯汽車表示，將在三月底前決定在何處建立新的電動車生產工廠，該工廠將在今年下半加速整體產量。

福斯汽車去年底曾表示，可能在德國總部Wolfsburg市附近建立新工廠。該工廠為福斯Trintiy計畫的一部分，根據該計畫，福斯希望從2026年開始在新工廠生產福斯旗艦級的電動轎車。福斯將在2035年停止銷售燃油汽車，福斯工會希望能確保新工廠的未來存在。

斯集團股價去年第四季大跌，近幾個月有所回升。周三的消息讓股價上升，收在188.14歐元。

儘管晶片供應面臨挑戰，集團執行長迪斯在周三另一份聲明表示，希望今年下半能提高產量。福車的頂級車款在2022年全年已經全部銷售一空，卡車業務也看到滿載的訂單。