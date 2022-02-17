台中市烏日區五光路上一處農地違建，日前遭取締拆除後，業者又利用農曆春節期間搶搭起高約7公尺高的違法建物，台中市都發局2月8日二度查報並限期拆除，目前違建人正自行拆除中；位於北屯區大貴段的山坡地違建，日前經勒令改善卻未拆除，都發局這兩天將進場強拆。

位於五光路805巷的農地違建，日前遭拆除後，違建人又利用春節連假搶搭，搭起的違建物面積約有800平方公尺、高7公尺，都發局表示，此處因為違規拆除後又重蓋，情節重大，2月8日經查報勒令限期拆除，今日內必須要拆除完畢，否則將進場強拆。

至於北屯區大貴段的山坡地違建，面積約120平方公尺、高約3公尺，都發局表示，案主利用假日搶搭，經查報並限期改善仍未拆，違規情節重大，都發局今出動大型恐龍嘴、板車、燒焊車等機具強制拆除。

都發局表示，這次排定強制拆除的案件共有11處違建，若接獲違建施工將立即派員勘查，若有造成農地、山坡地危害，市府依定依法強拆。