不堪其擾！顏寬恒家沙鹿豪宅 市價一半4500萬元售出了

前立委顏寬恒家族長期承租龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號國有地，在立委補選期間遭報違建，選後顏家以約4500萬元拋售。台中市政府昨派員將自拆公告張貼在大門外，要求所有權人2月13日前自行拆除改善，今一早即有工班進駐，怪手上午已將兩扇大鐵門拆除。

顏家沙鹿豪宅位於龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號（國有地），去年底立委補選期間爆違建，引來政論節目關注，甚至陸續有網紅、民眾前往直播或拍照，顏家不堪其擾。

顏寬恒最後補選落敗，其母親與同住家人也在過年前已搬離，顏家並在1月21日以低於市場行情一半的價格，約4500萬元全數出售。

針對龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號國有地的地上物違建，台中市都發局2月9日派員前往顏家豪宅張貼拆除通知單，限所有權人務必於2月13日前自行拆除改善，倘未拆除，都發局將依規強制拆除。

至於沙鹿區國昌段494地號私有地，都發局複查確認違建包含地下室1層、屋前雨遮、天井封閉、垂直增建1層、圍牆等涉違建，也依程序通知目前所有權人在2月13日前改善完成。

由於沙鹿區國昌段494地號住宅產權已移轉，都發局強調，本案建物及土地產權雖已移轉，涉違章建築部分，不會受產權移轉影響，本案仍將依規督促請新所有權人（新屋主）依原期限（2月13日前）完成拆除改善，並依規排拆，倘有公安之虞將優先處理。