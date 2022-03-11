小情侶在某大學人行道上熱吻，其一旁機車遭拍照舉發，舉發照片一出，引起網友笑稱「為愛破財」（翻攝自Dcard）

日前波蘭記者抱怨在人行道上被騎士按喇叭逼讓路，高雄警方一晚開出427張罰單；如今有網友在網上發文分享舉發照片，一對情侶在北市某大學人行道上卿卿我我，男子機車停在一旁被拍照舉發，北市某區警察開出違規停車紅單；網友一見笑稱「為愛破財」、「抱抱親親換一張罰單」。

一名網友在「Dcard」論壇發文，他表示在台北某大學人行道旁，拍下一張檢舉照片，並寫下「真羨慕能在人行道上抱抱親親的情侶」；檢舉照片中有一對情侶在人行道上熱吻，男子機車停在一旁，其圖內寫著違規地點寫著台北某大學路上，違規事實為違規停車(違規停車於人行道)。

合圖照一出，網友紛紛留言表示「為愛破財，值得」、「好壞，但我好喜歡」、「喜歡壞壞的男人」、「好好笑，仇恨值滿分」、「笑死，超級幽默」、「是單身的同學眼紅檢舉的吧」、「抱抱親親換一張罰單，這親親太貴了」、「不錯欸，寄一張甜蜜合照到家裡」、「愛的代價」、「違規事實明確，爽啦」、「水啦！他們對你精神傷害，你對他們荷包出手」、「這舉發者好狠」、「還好我跟我男友不會在人行道上」、「校門口勇猛給過」、「去死去死團新絕招，受我一拜」。

然而內文中舉發照片與小情侶熱吻照片為2張獨立照片，舉發單上檢舉車號、案號及違規時間為空白，其真實度有待商榷，但已引起網友熱議。