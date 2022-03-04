產官學三方合作整合醫療、長照系統，盼達成醫養合一目標，提升病人照護品質。國家衛生研究院與友達頤康產學合作計畫投入上千萬打造「智慧長照跟醫療歸人整合照顧平台」，4日正式在衛福部豐原醫院啟動，醫福會執行長王必勝表示，希望病人在長照機構及醫院間的轉換，透過系統資料整合可無縫接軌。

國衛院指出，醫療與長照場域間的人力與資訊的流通尚有提升之空間，群健所長邱弘毅也說，目前長照的問題包含機構整合，連續性資料串接及醫療長照機構之間的資料移轉。他表示，合作打造的資訊系統有三特色，一是內建標準流程跟照護範本，前後端數據串接順暢，其次，SaaS模式資訊化管理系統，可快速客製化表單，三為可分析的長照大數據，可作為經營指標參考。

4日起由豐原醫院率先實施照顧平台，院長賴慧貞指出，過去雖曾有使用類似系統，但有發生病人隱私權疑慮及系統嫁接問題；新系統加入可讓病人享有全人照顧、醫療人員負擔減輕，也可減少健保支出。王必勝表示，未來衛福部立醫院全部都會參與計畫。

2025年預估台灣65歲以上人口將超過總人口數的20％，正式成為超高齡社會，加上少子化與通貨膨脹的衝擊，讓照顧壓力恐更加沈重，因此2017年催生長照2.0，將各類型失能者納入長照服務。國衛院希望望結合台灣科技與醫療軟實力，提供未來完善長照政策之參考依據。