風水命理師谷帥臻分享，國曆111/2/18寅時，即早上3至5點，是百年難得一見的「天地同流格」，五行連環相生，氣場吉上加吉，是金虎年春節後最強的第一個造命開運大八字，這天祈福感應能量很強，能催旺財運、事業亨通，增加貴人運，身體健康，萬事大吉。

谷帥臻分享開運秘法，在國曆111/2/18早上3至5點搶氣效果最強，按照下列步驟實施，運用「奇門遁甲」吉方祈福，可啟動天地磁場能量旺運的鑰匙。

▍1.沐浴洗淨全身，可使用精油香氛在眉心、太陽穴、手腕處點上。

▍2.用午時水或焚香淨化家宅四個角落與宅心，改善空間磁場。

▍3.「奇門遁甲」時盤吉方：選用「西方」為「生門大吉」三奇合太白，能讓祈福者得到良好的環境，周圍情勢形成有利局面，可得人和、納財、求官、求貴，諸事均能順利發展。或選用「西南方」為「休門大吉」三奇順遂，能為祈福者帶來好的機會，並對以後的生涯有很大的幫助

▍4.在家中安奉「元辰燈」，將自己的名字、出生時間、居住地址，以及祈求達成的三個願望寫在紅紙上，安放在客廳或書桌上，焚一爐香，點一盞蠟燭燈，或利用燈光，照亮自己的「元辰紙」，消災解厄，能幫助催旺運勢、轉運。

▍5.焚一爐好香，檀香、沉香、環香皆可，靜坐誦經，心經、佛經、聖經均可，安定心神。

▍6.這天若能加上行善佈施，捐款，做善事，多說好話，累積福報，功德最大。

▍7.當天其他吉時尚有子時(0-1)、辰時(7-9)、午時(11-13)、申時(15-17)、酉時(17-19)、戌時(19-21)可用，效果靈驗。

「天地同流格」最為難得，並不是每年都可遇上這種特殊格局，好好把握提升整體運勢、趨吉避凶旺好運，千萬不要錯過。