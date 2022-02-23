俄羅斯21日承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，隨即以維和為由下令俄軍進駐這兩區，兩國情勢升溫，烏克蘭軍方並於今天發布動員預備役軍人的命令。

烏克蘭地面部隊（Ukrainian Ground Forces）在臉書（Facebook）發文表示：「18至60歲的預備役人員將被徵召…徵召自今天開始。最長服役年限為一年。」

在俄國調動軍隊前往烏東之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）22日表示，他會發布徵召預備役軍人的命令，但他排除全面動員的可能性。