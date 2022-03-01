（18：30更新）

俄羅斯國防部長紹伊古表示，俄軍將繼續在烏克蘭展開特別軍事行動，直到達成既定目標。紹伊古還指控，烏克蘭使用平民作為人肉盾牌，在居民區、學校和幼稚園附近部署多處火炮發射系統和大口徑迫擊炮等武器。他表示，對俄方來說最重要的是保護俄羅斯聯邦免受西方國家的軍事威脅。西方國家試圖利用烏克蘭人民與俄羅斯對抗。對於這些指控，烏克蘭方面尚無回應。

魯卡申柯因同意俄軍自白俄羅斯境內發起攻擊，遭批評損害自家主權。（圖／美聯社）

「英國廣播公司」（BBC）1日報導，在稍早傳出白俄羅斯有意出兵支援俄羅斯、甚至派出精銳傘兵空降烏克蘭首都基輔後，總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）出面表示，該國部隊將不會參與俄羅斯的軍事行動。

魯卡申柯指出，白俄羅斯「並不打算參與俄羅斯的特種軍事作戰」，不僅因為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）未提出相關要求，更因為「沒有必要」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）2月28日才表示，白俄羅斯任由俄軍自其領土對烏克蘭發動攻勢，根本是對「愚弄自家主權」。