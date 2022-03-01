俄羅斯總統普丁發動「特種軍事作戰」入侵烏克蘭，引起世界各國抗議及制裁，據傳目前雙方傷亡數千人。對戰爭最後如何發展？前民進黨立委郭正亮表示，令人憂心的是，澤倫斯基不是一個可以控制局面的人，因為他現在是被烏克蘭民族主義者支持，當他想讓步或談判，原本的支持者若反對，恐怕會暗殺做掉他，這可能性是存在的。

郭正亮1日上宅神朱學恒網路直播，談俄烏開戰議題，宅神先是問郭正亮「俄羅斯快速進軍的閃電戰，基輔還沒打下來，去打第二大城哈爾科夫幹什麼？」

郭正亮指出，俄軍目前對基輔是「圍而不打」，但今天發生一件象徵性的大事，就是大陸駐烏克蘭使館人員搭專列盡數撤離使館。這幾天俄軍留了一條便道給城內的百姓撤離，讓想離開的民眾撤離，而基輔人口帳面上數字有295萬，經過這幾天疏散，城中人口已經降低，我認為就是要打正規戰，而目前俄軍正大量集結在烏克蘭北部，軍車隊伍綿延60多公里，擺明就是準備開打了。

至於戰爭可能會如何收場？郭正亮說，個人認為，第一，烏克蘭首都一定會打下來，打下來才能創造新政府，不然光拿下第二大城哈爾科夫是不夠的，或者是打下基輔後，讓澤倫斯基繼續領導，但必須清除俄方點名的極右派黑名單(去納粹化)。第二，則是不讓烏克蘭加入北約並中立化，且承認烏東兩個共和國獨立，滿足這些前提下，普丁才會撤軍，而這些也一定會白紙黑字寫明。

但郭正亮也坦言，不能排除的極端狀況是，澤倫斯基若不願意答應前述條件，俄羅斯勢必會另組魁儡政府，而不屈服的烏克蘭人就會開始打游擊戰，這在過去歷史也曾發生過，例如阿富汗。而這樣的結果，烏克蘭可能可以撐一陣子，但真正讓人擔心的是，澤倫斯基不是一個可以控制局面的人，因為他現在是被烏克蘭民族主義者支持，但當他想讓步或談判，底下的人若不聽他的領導，是有可能會暗殺做掉他的，這可能性是存在的。

值得注意的是，據英國《每日郵報》（Daily Mail）引述英國《泰晤士報》（The Times）報導，消息人士透露，普丁已經下令俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）派出400名俄羅斯傭兵，進入烏克蘭暗殺澤倫斯基及另外包含整個內閣在內的23名烏克蘭官員，以讓莫斯科拿下烏克蘭。據悉，這批殺手已在5周前進入烏克蘭，就等普丁一聲令下，隨時展開突襲行動。