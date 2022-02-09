蛋荒 中常委向總統請命：政府介入 補助蛋農看得到吃不到。本報資料照

最近民生物價波動，尤其缺雞蛋及玉米飼料，造成民眾恐慌；據了解，民進黨中常會農業縣立委中常委向身兼黨主席蔡英文總統請命，認為行政部門提的平抑物價措施，會傷害蛋農，造成生產者的損失；政府介入自由市場，政府補助讓蛋農看得到、吃不到；蔡總統表示，農民、消費者權益要顧好，政府也要協助強化相關措施，不要讓外界有感覺到太大的落差。

據瞭解，行政院列席政委黃致達會中表示，將會請農委會持續溝通，並了解相關業者的想法。

據了解，民進黨立委中常委蔡易餘會中指出，限制雞蛋價格，對蛋農來說很不公平，禽流感雞生不出蛋，應該要讓市場價格決定，或是蛋農殺雞，現在飼料價錢佔了成本的七成，成本很高，但政府介入自由市場，用1台斤3元彌補蛋農，但是雞就是生不出來，應該以場內養幾隻蛋雞的方式認定，不要用生產雞蛋的量，希望農委會再思考一下。

提到玉米飼料，他說，政府獎勵進口玉米，打破市場行情進口，對於種植玉米的農民也不公平，希望行政院要對玉米、雞蛋的產地價格，及農民的權益多注意，相關部會要積極處理。

據了解，立委中常委王定宇也說，因為禽流感影響雞蛋產料，政府要救濟、補償生產者端，不能只有在價格上動手，而玉米牽涉收購價，分為飼料、食用，產地都在嘉義縣、台南鹽水一帶，所以針對玉米農的成本、獲益損失，政府要針對農民、蛋農著手解決。