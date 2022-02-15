雲林縣麻雀鳥害嚴重，農民架設棲架吸引黑翅鳶驅趕麻雀。（黃金蝙蝠館提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館推動友善環境農業，針對農民苦於麻雀鳥害，鼓勵架設鳥類棲架吸引猛禽驅趕麻雀，目前已有水林農民參與架設，吸引黑翅鳶棲息，黑翅鳶以麻雀、老鼠為主食，會不斷追趕捕食麻雀，可減少麻雀吃稻米、小麥的損失，效果不錯。

黃金蝙蝠館為減少農民耕種的農藥使用量，長期推動生物防治，早期與農民合作在農田周邊設置蝙蝠屋除蟲害，最近則在農田架設鳥類棲架，吸引黑翅鳶等猛禽來捕食麻雀、減少鼠患，由於棲架設置過程簡便且花費不多，水林地區已有不少農民參與。

蝙蝠館負責人張恒嘉表示，黑翅鳶每天最多可捕食約10隻麻雀或老鼠，表面上看起來不多，但一看到麻雀就會追逐，讓麻雀不敢一直停留在農田裡吃作物，有效減少農民損失。最近棲架上的自動感應監視器，便多次拍攝到黑翅鳶捕食麻雀的畫面。

雲林縣麥寮鄉這幾年推廣小麥種植，面臨嚴重的麻雀鳥害問題，2期小麥收成僅2、3成，一直找不到有效的解決方案。張恒嘉說，傳統驅趕麻雀大多用老鷹風箏、鞭炮、稻草人，農民可配合棲架請黑翅鳶來驅趕麻雀，多元化減少鳥害。

張恒嘉指出，最近林務局贊助蝙蝠館在水林鄉辦理棲架田間實驗，發現棲架除吸引黑翅鳶，大卷尾、紅尾伯勞、褐頭鷦鶯、藍磯鶇也會來棲息，這些鳥類可以幫忙在農田除蟲，雖然麻雀也會吃蟲，但因數量太多吃掉大量作物，所以須進行防治。

張恒嘉表示，今年夏天蝙蝠館將舉辦1梯次的棲架研習會，有興趣的農民可以報名參加。利用棲架吸引猛禽驅趕麻雀，是最佳的生物防治方式，且有助於農田生物的多樣性發展。