鼓勵退役青年返鄉務農，並保障享有參加農保及提繳農民退休儲金的權益，桃園市農業局表示，自1月25日起50歲以下且未領取退休俸或退伍金的退伍軍人，返鄉務農可申請參加農保，並提繳農退儲金。

農業局說，依據過去農保條例規定，已領取社會保險老年給付者不得參加農保，由於軍保退伍給付屬於社會保險老年給付其中1種，軍人保險年資滿5年者，即可領取軍保給付，但有不少服短期役的退伍青年，因已領取軍人保險退伍給付1、20萬元，返鄉務農時卻無法再參加農保及農退儲金。

為讓這些服役期短、離退早的退伍軍人轉而從農，也能享有參加農保及提繳農民退休儲金的社會保障，農業局提及，農委會已修訂農保條例及農退條例，針對45歲以下首次加保青年，無領取月退俸者，農業經營規模達到水稻2公頃以上，或種蔬菜4分地以上，可參加農保，並提繳農退儲金。

「這樣的做法可保障退役青年返鄉從農的晚年經濟生活！」農業局鼓勵服短役期且未達領取退休俸資格的退伍青年可投入農業。另配合農委會推動4大農民福利措施，市府作為農民後盾，凡設籍桃園市農民免繳農保保費，由市府全額補助。

農業局補充，不僅如此，同時更補助農民職災保險一半保費，農民只要帶身分證親自向農會申請，就能享有「傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付、喪葬津貼」等4項保障。而2021年1月1日起開辦的農民退休儲金，農民及政府按月對等提繳，只要年滿65歲時即可按月領回退休儲金，呼籲農民踴躍參加，讓生活更有保障。