紅蔥頭價格崩跌，台南市長黃偉哲與民進黨台南市黨部主委潘新傳11日前往安南區產地關心紅蔥頭產銷情形時，潘新傳當場認購1000袋紅蔥頭，並轉送給關懷據點、弱勢團體，以行動力挺農民度過難關。

黃偉哲表示，台南市紅蔥頭產量全台第一，安南區又是紅蔥頭的主要產區之一，去年因疫情餐廳不能內用，導致紅蔥頭需求銳減，造成今年盤商收購相對保守，價格大跌，感謝市黨部主委潘新傳拋磚引玉認購1000袋紅蔥頭做公益，希望大家也能一起響應將紅蔥頭帶回家。

黃偉哲還說，大陸將紅蔥頭出口到越南、泰國洗產地，再進口到台灣，此舉對農民造成相當大的衝擊，打亂台灣市場，因此要三管齊下解決問題，第一要杜絕洗產地的亂象；第二請政府加強收購加工製成紅蔥酥、紅蔥醬，讓產品壽命期可以延長半年以上；第三希望國人、市民、企業收購品質保證的紅蔥頭，讓產銷平衡，秩序及價格也能維持，創造農民、盤商、消費者三贏局面。

潘新傳也認為，台灣農產品產銷失衡幾成慣性，主因在於缺乏計畫性的生產機制，農產品豐收期果賤傷農的景象從沒斷過，甚至產量下跌時，也因盤商刻意操控價格，讓農民辛苦多時的心血付諸流水。

潘新傳指出，市黨部針對長期產銷失衡，極力促成百工百業共同想出因應對策，希望讓農民淪為不肖盤商眼中殂上肉的苦楚不再發生，真正落實「與人民站在一起」。

潘新傳強調，繼日前在柳營收購高麗菜得到莫大迴響，民間企業紛紛來電詢問購買管道後，市黨部除決定將認購的紅蔥頭轉贈關懷據點、弱勢團體做公益，也希望此次能有相對的效應，拉抬安南區的紅蔥頭價格，農民不會血本無歸。