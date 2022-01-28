鄺男律師與鄺男自行比對基因序列，認為女童非他親生。（袁庭堯攝）

高雄鄺姓男子帶3歲女兒到自助洗車場洗車，疑似用空氣噴槍誤殺女兒，一審認定女童自噴致死、判他1年10月，二審逆轉認定鄺男下毒手，重判10年、上訴遭駁回定讞，2月發監。鄺男28日現身控訴爆料，經比對女童非他親生，要控告鄧姓母親詐欺。

一審認定女童自噴致死、判鄺男1年10月，二審大逆轉，認定鄺男下毒手，重判他10年、上訴遭駁回定讞，預計2月23日發監。

鄧女與鄺男在事發前為男女朋友，2015年11月生下女童後2人並未同居，2019年1月20日鄧女請鄺男照顧女童，鄺男開車載女兒到高雄自由路上的加油站洗車，沒想到女童卻離奇死在轎車副駕駛座上，臉、胸、腹部腫漲，檢警相驗後認定女童遭高壓空氣噴槍噴入口中致死。

鄺男當時辯稱，女兒自己把玩噴槍，不慎往嘴巴裡面噴才導致意外。一審認定女童自行玩噴槍致死，鄺男須負過失責任判1年10月，但高雄高分院二審佐以台大醫院鑑定報告，依女童年紀、噴槍壓力等，認定是鄺男持噴槍往女童嘴部噴氣致死，逆轉重判10年徒刑，上訴後，最高法院駁回。

「服刑前，我還是得還原真相」鄺男表示，以女童的年紀推算，2015年1月底是女童的合理出生日，但他的家人和朋友去年時發現，女方當時在臉書前後貼出與兩男的交往出遊照，當時他並沒有和鄧女在一起，合理懷疑女童的生父另有其人。

鄺男強調，鄧女當時帶著11個月大的女童出現、說是他的骨肉，他根本不疑有他，每月還付三萬元贍養費，付了兩年三個月、近百萬元。去年他經律師建議、自行做基因鑑定，再與法醫研究所的女童基因報告自行比對，發現女童竟然不是他的親生骨肉，深深覺得鄧女欺騙他的感情。

「錢是她最大的目標」鄺男表示，出事後鄧女翻臉不認人，還向他求償780萬元，彷彿兩人是仇人，一審判賠80萬元，案件還在上訴中。

鄺男律師強調，法醫研究所找4歲孩子來模擬雙手按壓噴槍可能的結果，認定女童不可能自己把玩噴槍致死，但沒有考慮到三點支撐（雙手握加口含）的可能性，2月17日將檢附相關證據提再審。

記者問鄧女，是否確認女童的生父是誰，鄧女只說「不需要公開私生活」、「不接受我的小孩遭質疑！」，鄺男的行為只是模糊焦點，想要減輕後續的民事賠償或刑期，不排除和律師研議後反告。