圓山大飯店廚師確診 「接觸同事緊急快篩」結果出爐 19:212022/01/22 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北圓山大飯店22日傳出有員工確診，圓山大飯店稍早證實消息，位於地下室西點廚房的廚師上午收到通報，家中有人確診，經主管立刻安排到醫院PCR後，結果呈現陽性確診，目前已住院治療，事後有接觸過的同事均進行快篩，所幸均為陰性。（摘自圓山飯店粉絲專頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北圓山大飯店22日傳出有員工確診，圓山大飯店稍早證實消息，位於地下室西點廚房的廚師上午收到通報，家中有人確診，經主管立刻安排到醫院PCR後，結果呈現陽性確診，目前已住院治療，事後有接觸過的同事均進行快篩，所幸均為陰性。 圓山飯店指出，飯店隨即主動通報指揮中心，也同步進行環境全面清消，雖然確診同仁為西點廚房師傅，但為保障客人的健康及權益，已立即通知所有客人此訊息，可取消訂位，如已付費者可全額退款。 確診男惹黃偉哲暴怒 台南初採168人 結果出爐 Omicron病毒高雄亂竄 夢時代、大遠百多點傳確診足跡 #確診 #圓山大飯店 #廚師 #快篩 #西點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞旭遭爆「有人確診還繼續上工」 鄭文燦證實了：隱匿一定罰 14:162022/01/22 生活 桃園本土疫情爆發 經濟部次長呼籲：這些人應進行快篩 15:482022/01/22 生活 確診者台南婚宴延燒 新人雲林家5同事吃喜酒採檢結果出爐 12:372022/01/22 生活 高雄海科大男大生染疫返北傳母 市府籲「這些人」快來篩！ 15:202022/01/22 生活 波蘭前總統打3劑仍確診 自稱再也不和口罩分離 19:462022/01/22 國際 CDC確診圖表詭異處被抓包 網嚇歪：放論文教授會跪下來 17:232022/01/22 政治 緊鄰亞旭電腦廠 星宇航空全員快篩 19:092022/01/22 財經 圓山飯店驚傳員工確診！各樓層急清消 飯店證實：是西點廚師 18:372022/01/22 生活 亞旭電腦確診爆量 遠雄自貿港區萬人採檢啟動 14:332022/01/22 生活 確診者來過 美麗新台茂影城停業1天消毒 13:492022/01/22 生活 確診者曾來看電影 美麗新台茂影城暫停營運1天 15:212022/01/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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