台北圓山大飯店22日傳出有員工確診，圓山大飯店稍早證實消息，位於地下室西點廚房的廚師上午收到通報，家中有人確診，經主管立刻安排到醫院PCR後，結果呈現陽性確診，目前已住院治療，事後有接觸過的同事均進行快篩，所幸均為陰性。

圓山飯店指出，飯店隨即主動通報指揮中心，也同步進行環境全面清消，雖然確診同仁為西點廚房師傅，但為保障客人的健康及權益，已立即通知所有客人此訊息，可取消訂位，如已付費者可全額退款。