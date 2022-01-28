台北市松山區補習班群聚擴大，台北市副市長黃珊珊28日下午受訪證實，在麵館吃麵的松山區幼兒園老師有到補習班兼課，裡面有4位學生、1位教職員昨天確診。

黃珊珊說，下午中央大概也會公布，他們與家人本來就在居家隔離，會繼續疫調、匡列，今天會做大規模匡列採檢，包括同校同學也會一起採檢，細節下午說明。