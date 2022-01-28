松山區補習班群聚擴大 4學生、1教職員確診 12:562022/01/28 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 松山區幼兒園老師有到補習班兼課，裡面有4位學生、1位教職員昨天確診。圖為消毒畫面。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市松山區補習班群聚擴大，台北市副市長黃珊珊28日下午受訪證實，在麵館吃麵的松山區幼兒園老師有到補習班兼課，裡面有4位學生、1位教職員昨天確診。 黃珊珊說，下午中央大概也會公布，他們與家人本來就在居家隔離，會繼續疫調、匡列，今天會做大規模匡列採檢，包括同校同學也會一起採檢，細節下午說明。 台北市副市長黃珊珊今受訪證實4學生、1教職員確診。（北市觀傳局提供／楊亞璇台北傳真） 桃園幼兒園父親任職龜山某科技大廠 348人採檢結果出爐 星展買花旗消金 傳已正式簽約 #新冠肺炎 #台灣 #松山 #補習班 #教職員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土Omicron傳播鏈已10條 台大醫揭疫情爆炸關鍵 12:282022/01/28 生活 阿嬤吃涮涮鍋染疫 一家五口確診 04:102022/01/28 焦點要聞 外銀唯一 滙豐台灣提供foodpanda信託帳戶服務 09:402022/01/28 財經 港區＋8 高雄力守社區防線 04:102022/01/28 焦點要聞 亞東醫院昨新增1確診 侯友宜：採驗3次、近1萬5000人次都是陰性 10:092022/01/28 生活 松山某補習班5人群聚！老師傳1幼生、3國小生 1高中教職員修電腦也中招 11:072022/01/28 生活 立陶宛總統暗示台灣代表處改名 外交部：名稱為雙方政府共識 10:182022/01/28 政治 花落誰家揭曉 花旗重訊公告消金業務賣給星展 08:252022/01/28 財經 卡蕬楚成宏都拉斯首位女總統 賴清德出席就職典禮 04:352022/01/28 國際 又有銀行爆確診 台南永豐銀永康分行員工染疫 12:172022/01/28 生活 北市房仲傳播鏈擴大！再增4人確診 補習班師生染疫 10:172022/01/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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