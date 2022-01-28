桃園市長鄭文燦說明最新疫情，其中市府資訊科技局委外駐點廠商的家人確診，為預防風險，電腦機房所屬各單位跟資科局人員，將全部快篩，確診機房安全。鄭文燦說，因確診者是工作人員同住家人，他也在PCR檢測中。

鄭文燦表示，資科局電腦機房委外廠商工作人員，家人有人確診，為了預防風險，電腦機房所屬各單位，包含資科局跟其他單位全部人員快篩，也確保機房安全。

據了解，資科局需維護多套市府系統，因此委外廠商都有工程師駐點，目前已經全部安排採檢，避免疫情擴大。