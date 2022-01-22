2021年在全球造成轟動的漫威電影《尚氣與十環傳奇》，因為大多數要角包含男主角都是華裔，引起不少討論，其中飾演男主角加拿大籍華裔男星劉思慕（Simu Liu）更再創事業巔峰；在結束電影宣傳行程一段時間後，還未等到劉思慕新作品，卻驚傳他確診新冠，自曝「感染了Omicron」。

32歲劉思慕從2012年開始他的戲劇路，不僅是一名演員，還是製片人、特技演員、編劇和導演，原本只是個小有名氣的華裔演員，直到2019被瘋傳他將飾演漫威英雄「尚氣」，才廣泛受到外界討論；電影《尚氣與十環傳奇》於2021年上映，播出後不僅在華人地區讚聲不斷，更在歐美地區也創下亮眼成績。

豈料，20日劉思慕在個人IG報告近況，PO出一張在美國猶他州公園市滑雪的照片，寫道「一直在思考為什麼玩了一整天單板滑雪會這麼累，原來是感染了Omicron」；劉思慕證實自己確診新冠肺炎，但也向粉絲們報平安，目前狀態還好，症狀很輕。

網友得知連漫威英雄都確診了，一一在底下留言關心並祝福他早日康復，「我的天啊，Omicron打敗了尚氣」、「會很快好起來的」、「要保重身體」、「拜託趕快好起來，等著你的新作品」、「會越來越好的，加油」。