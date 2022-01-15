彰化和美驚傳逆孫持刀砍殺阿嬤命案，76歲阿嬤胸口遭砍、全身也多處撕裂傷緊急送醫，27歲林男火速被警方逮捕歸案釐清犯案動機。（謝瓊雲攝）

彰化和美逆孫砍殺阿嬤，造成胸部、頭頸中刀昏迷送醫。(中時資料庫)

彰化驚傳男子持刀砍殺阿嬤命案！和美鎮27歲林姓男子疑似因精神恍惚、情緒不穩，15日上午竟持刀揮砍同住的76歲阿嬤，導致阿嬤左胸有貫穿性傷口，緊急送醫搶救；警方事發後火速將林男逮捕，正在釐清犯案動機。

根據了解，76歲阿嬤被緊急送往彰濱秀傳醫院救治，到院昏迷指數10，其雙眼皮、雙臉頰、左頸部、後腦、左胸及左手臂等多處，都有撕裂傷，另外左耳有耳漏，血壓很低；目前正在緊急輸血並轉入加護病房治療。

和美警方獲報後已立即將砍殺親阿嬤的林男逮捕，釐清犯案動機。