賓士車車頭撞爛，20歲吳姓駕駛傷重昏迷，失去意識，送醫急救中。（謝瓊雲攝）

開改裝賓士耍帥超車失控撞進路旁加油站後 20歲男傷重昏迷 。

20歲吳姓男子11日下午開著帥氣的白色改裝賓士車，載著19歲的李姓女友行經金馬路三段，行經一處加油站前，為了超車前方計程車，未注意對象也有小客車要左轉，高速失控撞進加油站內，傷重昏迷失去意識，緊急送醫搶救中。

根據路口與加油站的監視器畫面顯示，彰化市金馬路上這處加油站外的金馬路段，分隔島有一處大缺口，林姓計程車司機正在路口處停等準備左轉。

吳男駕駛白色賓士高速超車計程車後，當時沈男的灰色車已左轉侵入內線車道，吳男來不及閃避對向沈男的灰色自小客車，緊急向右打方向盤，整輛車失控衝撞進加油站，撞翻路邊大型加油站廣告店招後，再撞進加油站建物後強力反彈才停下。

賓士車車頭幾乎撞爛，車牌、板金零件掉落一地，吳姓男子當場昏迷失去意識，而李姓女友疑似受到極大驚嚇，無法說明車禍過程，兩人均送往彰化基督教醫院檢傷，李女輕傷無礙，吳姓賓士男昏迷有生命危險，車禍事故肇事原因、是否酒駕仍待進一步調查釐清。

賓士車車頭撞爛，20歲吳姓駕駛傷重昏迷，失去意識，送醫急救中。（謝瓊雲攝）

賓士車車頭撞爛，20歲吳姓駕駛傷重昏迷，失去意識，送醫急救中。（謝瓊雲攝）

賓士車車頭撞爛，零件四散一地，廣告店招也被撞爛，現場一片狼藉。（謝瓊雲攝）