19歲戴姓男子與多位朋友騎車出遊，10日上午9點多行經台61線西濱快速道路北上107公里處，疑似超車不當自摔，被後方貨車撞上當場不治。

52歲鄧姓貨車駕駛，當時載著挖土機要去做工程，戴男與多位友人同向行駛在後方，戴男疑似想要超車，結果自摔摔倒在地，倒在側車道，結果直接被貨車輾過去，戴傷重死亡。

戴的友人連忙報警，想不到原本騎車到後龍出遊，一行人要返回新竹，結果戴男碰上死劫。鄧姓貨車駕駛經酒測為零，詳細肇事原因則持續調查中。