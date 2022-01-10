男子騎車開心出遊遇死劫 疑超車不當自摔遭輾斃 10:582022/01/10 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 19歲戴姓男子與友人一起出遊，沒想到遇上死劫。（翻攝照片／李京昇苗栗) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 19歲戴姓男子與多位朋友騎車出遊，10日上午9點多行經台61線西濱快速道路北上107公里處，疑似超車不當自摔，被後方貨車撞上當場不治。 52歲鄧姓貨車駕駛，當時載著挖土機要去做工程，戴男與多位友人同向行駛在後方，戴男疑似想要超車，結果自摔摔倒在地，倒在側車道，結果直接被貨車輾過去，戴傷重死亡。 戴的友人連忙報警，想不到原本騎車到後龍出遊，一行人要返回新竹，結果戴男碰上死劫。鄧姓貨車駕駛經酒測為零，詳細肇事原因則持續調查中。 男子無照騎車自摔 刮地100公尺意識不清送醫 台南廂型車攔腰撞大貨車 男爬出女受困 2人昏迷送醫 #貨車 #自摔 #戴男 #出遊 #超車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貨車司機買便當呼喊沒回應 車子起步撞死老闆 14:202022/01/04 社會 宜蘭小貨車過彎不及衝對向車道 連撞4車2人受傷送醫 11:412022/01/08 社會 幫姊姊代班賣便當 岡山男子慘遭大貨車撞死 17:412022/01/04 社會 元旦收假國3高原段曳引車自撞橫跨分隔島 波及14車雙向回堵 13:022022/01/02 社會 小貨車駕駛貿然開門釀致命車禍 馬路三寶遭起訴 13:262022/01/02 社會 男幫姊姊代班賣便當竟遭貨車輾斃 警曝他少1動作才釀禍 23:002022/01/04 社會 太驚悚！貨車跟著導航走 車頭掛懸崖邊3天 司機OS：完蛋了 14:172022/01/05 社會 槽車駕駛身體不適硬上路「連撞護欄翻覆」驚悚畫面曝 15:572022/01/09 社會 大車貨物沒綁緊 路口轉彎塑膠碎片掉滿地 警民清掃2小時才通行 15:502022/01/05 社會 紅綠燈都歪了！桃園大貨車剎車失靈直撞分隔島 騎士遭撞慘骨折 13:412022/01/03 社會 遠程出遊看這裡！4招「防暈車」神奇撇步 告別想吐尷尬窘境 17:462022/01/08 生活 社會熱門新聞 太噁！人妻餐廳吃萬元帝王蟹險崩潰 6千網友也嚇傻：頭皮發麻 - 社會 不滿鄰居女友叫床太大聲 嗆她「太騷」被訴 - 社會 孕妻酒後半裸陳屍新店摩鐵已相驗 貧窮夫妻悽慘身世曝光 - 社會 「媽媽上衣短於15公分」考倒小二生 她PO性感照證明 網全嗨爆 - 社會 18年資深人妻幫中風公公換尿布 遭尪「視如女傭」提離婚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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