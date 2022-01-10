花蓮縣瑞穗鄉193縣道88.15K測速照相桿限速50公里，去年1月才開始啟用，短短1年，取締件數高達3268件，直接空降去年排行榜第2名。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

去年因疫情影響，民眾出遊意願低迷，花蓮縣警察局公布去年測速照相取締件數，總共3萬5047件，較前年減少逾1萬件，且測速王前3名跟著大洗牌，由台9線崇德段166.5K以5138件榮登冠軍寶座，接下來則是新設置的193縣道88.15K以3268件登上亞軍，第3名為台11線水璉段23.4K，共3200件。

蘇花改通車，不少遊客選擇自駕到花東遊玩，超速違規屢出不窮，不過去年因疫情升溫，遊客出遊次數大幅降低，警方取締超速件數也隨之減少，花蓮縣警局統計，前年取締件數共4萬6492件，去年則是3萬5047件，足足減少了1萬1445件。

去年取締件數大幅減少外，連測速王的名次也跟著洗牌，警方指出，前年取締件數前3多的熱點分別為，壽豐鄉台9線豐田段211K＋570北上車道、壽豐鄉台11線水璉段23.4K南下車道，及秀林鄉台9線崇德段179K處長老教會旁北上車道。不過去年為秀林鄉崇德段166.5K處派出所前南下車道，瑞穗鄉193縣道88.15K處（東往西方向），及壽豐鄉台11線水璉段23.4K南下車道。

其中，瑞穗鄉193縣道88.15K去年1月才開始啟用，短短1年，取締件數直接空降排行榜第2名，警方指出，193縣道為台9線替代道路，加上該路線有全台最美縣道的美名，近年越來越多人行經，附近居民時常因路過車速過快，不小心被撞，且噪音影響生活作息，因此才會在此路段裝設測速照相桿。

員警透露，去年前3的測速熱點速限均在50公里，秀林鄉台9線崇德段與壽豐鄉台11線水璉段的測速照相桿，縣民大概都知道位置，遊客可能不熟，因一時疏忽，就被拍了，不過瑞穗鄉193縣道上的測速照相桿，因為是新設置的，大部分的民眾可能還不知道位置在哪裡，直到被拍了，才驚覺已經超速。