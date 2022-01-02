男精神不濟，新年第一天撞進桃園家具行釀3傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

男精神不濟，新年第一天撞進桃園家具行釀3傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

男精神不濟，新年第一天撞進桃園家具行釀3傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

男子精神不濟 新年第一天直直衝進對向轉角家具行釀3傷

40歲吳姓駕駛載著2名親友，1日傍晚4點多行經桃園區大興西路和春日路口，疑因精神不濟，竟偏離原本車道往左彎，卻又未成功左轉，直直衝進對向轉角的家具行。

強大撞擊力道不但讓家具行落地窗碎裂一地，車頭也潰縮凹陷，安全氣囊全爆，所幸駕駛和2乘客都僅輕微擦挫傷，警方獲報到場處理並指揮交通疏散車流，吳姓駕駛經實施酒測，酒測值為零，肇事責任由警方調查釐清中，後續賠償事宜也由雙方保險公司協調處理。