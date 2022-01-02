疑精神不濟 男子開車直衝對向轉角家具行釀3傷 11:582022/01/02 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男精神不濟，新年第一天撞進桃園家具行釀3傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男精神不濟，新年第一天撞進桃園家具行釀3傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) 男精神不濟，新年第一天撞進桃園家具行釀3傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) 男精神不濟，新年第一天撞進桃園家具行釀3傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) 男子精神不濟 新年第一天直直衝進對向轉角家具行釀3傷 訂閱影音： 中時新聞網 40歲吳姓駕駛載著2名親友，1日傍晚4點多行經桃園區大興西路和春日路口，疑因精神不濟，竟偏離原本車道往左彎，卻又未成功左轉，直直衝進對向轉角的家具行。 強大撞擊力道不但讓家具行落地窗碎裂一地，車頭也潰縮凹陷，安全氣囊全爆，所幸駕駛和2乘客都僅輕微擦挫傷，警方獲報到場處理並指揮交通疏散車流，吳姓駕駛經實施酒測，酒測值為零，肇事責任由警方調查釐清中，後續賠償事宜也由雙方保險公司協調處理。 米砂新年首日進警局 特斯拉買不到2個月遭潑酸慘況曝光 小客車自撞分隔島側翻右車道 遭國道客運追撞釀2傷 #家具行 #駕駛 #精神不濟 #處理 #撞進 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022年汽車智慧化 智慧座艙將成主戰場 07:002022/01/01 財經 砂石車行少東濱海公路對撞「頭顱破裂」亡 留孕妻獨跨年 22:342021/12/31 社會 驚悚畫面曝光！板橋曳引車擦撞機車 騎士遭輾臟器外露慘死 13:212021/12/30 社會 凌晨國一南下嘉義段大貨車追撞車禍 遭撞駕駛命危 10:132021/12/31 社會 元旦假期聚餐勿酒駕 善化警餐廳內持標語逐桌柔性勸導 13:292021/12/31 社會 男深夜拒攔檢猛踩油門撞警 遭拘提到案3萬元交保 18:312021/12/30 社會 高雄街頭口角黑衣男脫衣還捶車窗 警扮和事佬雙方握手言和 10:502022/01/02 社會 防疫旅館確診案 莊人祥：目前以群聚方式處理 15:552022/01/01 生活 特斯拉兩款電動車藏安全隱患 召回逾47.5萬輛 07:532021/12/31 財經 疑未注意後方來車肇禍 新北自小客翻覆1人輕傷 10:552021/12/31 社會 跨年訂單爆滿 foodpanda大當機 04:102022/01/01 財經要聞 社會熱門新聞 高雄人妻爽吃ㄈㄈ尺 嬌喊「下體被弄好痛」 全被兒看光 - 社會 元旦收假國3龍潭15車連環撞！南北雙向大回堵 傷亡不明 - 社會 台中夜店「多人混戰」影片曝光！ 8男暴氣開打 通通被送辦 - 社會 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 - 社會 桃園股長回家了！獨攀中央尖遺體卡斷崖 4度吊掛終成功 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。