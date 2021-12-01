一名罹患思覺失調症的台籍少年，在2019年1月於雪梨山達基教總部持刀殺人及傷人；法院指被告案發時受到精神障礙或認知障礙所影響，裁定被告免受刑責。

涉案台籍少年被指在2019年1月3日於山達基教雪梨總部內，持刀殺死台籍男子葉智仁（Chih-Jen Yeh），並且刺傷教會警衛豐恩（Shannon Vaughan）。此案於今年11月23日審結；澳洲新南威爾斯州高等法院30日宣判。

由於被告涉案時未滿18歲，因此法院頒布禁令，指示媒體不得公開被告姓名，且不得公布任何有助辨認被告身分的資料。

判決書指出，患有思覺失調症（schizophrenia）的被告雖然從事違法行為，但由於他受到精神健康障礙或認知障礙所影響，導致無法辨識自己行為的對錯；法院遂裁定被告「行為被確證屬實但毋須負刑事責任」（act proven but not criminally responsible）。

判決書提到，被告成長於台灣。被告的母親向庭上表示，她在台灣開始接觸山達基教並成為信徒；她曾經相信，要是被告能夠完全脫離台灣的生活環境，其病情可能會改善。於是，母子二人在2018年12月中持觀光簽證進入澳洲，而被告亦開始在雪梨山達基教總部學習。

判決書指出，被告於雪梨山達基教總部學習約3天後，就開始表示不同意課堂上的教學內容。2019年1月1日，一名山達基教職員向被告的母親告發，指被告的MP3隨身碟內儲存著一本涉及色情及暴力題材的電子小說。

1月2日清晨，被告母親趁被告熟睡時，拿走被告的MP3隨身碟，並且刪除相關內容。被告隨後質問母親，要求母親在「10秒內恢復已刪除的內容」。接著被告開始10秒倒數；倒數結束後，被告隨即向母親拳打腳踢，過程中一度捏著她的脖子。兩名山達基教職員見狀，立刻上前制止。

隨後山達基教職員陪同被告返回住處，被告的母親則前往另一名信徒家中借宿。當晚，一位名為史提夫（Steve）的山達基教職員指示被告暫時不得進入教會範圍，但聲稱會嘗試協助被告恢復已被刪除的內容。

1月3日中午，被告進入山達基教總部，當時他的口袋內暗藏一把短刀；值班警衛豐恩在上前查探，過程中葉智仁、其他信徒及職員前來勸籲被告離開。被告隨後揮刀攻擊葉智仁和豐恩；葉智仁當場昏迷。

過程中，被告一度高聲表示「2分鐘內要見到史提夫，否則殺光所有人」；接著被告繼續向豐恩揮刀，直至警員到場為止。

葉智仁被送往醫院後，於當天宣告不治。

判決書解釋，雖然被告免受刑責，但法院會將該案移送至精神健康評估裁判庭（Mental Health Review Tribunal）審理，以便決定被告的去向；判決書提到

，被告有可能會被遣返台灣。在相關審理完結之前，被告將會被羈押於新南威爾斯州的法醫醫院（The Forensic Hospital）的奧斯汀默少年組（Austinmer Adolescent Unit）。