演藝圈夫妻檔王中平、余皓然育有一雙兒女，18歲女兒韓菲臉蛋精緻甜美、氣質清新，還被封為「校花級顏值」星二代，日前錄取第一志願加拿大多倫多大學人文學科，正在加拿大念書，不時會在社群網站分享留學生活，如今即將放寒假，但考量疫情及隔離問題，爸媽決定寒假不讓她返台，而最近當地疫情又升溫，讓韓菲遇到另一難題。

加拿大Omicron變種病毒肆虐，確診數飆升，讓人在加拿大的韓菲也相當緊張，日前她在IG限時動態PO出一張晚上睡覺的照片，畫面中，韓菲躺在床上，只露出一部分亂髮，整個人緊緊埋進被窩裡，遮得密不通風，她也透露因為怕通風系統有病毒，自己不敢暖氣，只好穿著外套、蓋兩層被子睡覺，而此時加拿大是負9度的寒冬，不難想像韓菲的崩潰。

韓菲在-9度的房間不敢開暖氣。（圖／翻攝自IG）

韓菲日前也PO出一張在台灣出遊的舊照，感性寫下：「想念冬天還能不穿外套上陽明山喝咖啡的日子，想念我爸開著車載著我們去遍台灣各個角落的日子，重點我也才來這一個學期呀..但思念的確不是件可恥的事吧。希望2022年，一切都會逐漸好起來」。