中國移動加拿大子公司CMLink宣布被迫終止加拿大業務，該公司業務將於2022年1月5日起停止運營，部分人或將轉向中國電信在加拿大的CTExcel業務。

環球網報導，中國移動加拿大子公司CMLink在當地時間28日宣佈，應加拿大聯邦政府要求，該公司業務將於2022年1月5日起停止運營，當天起用戶可申請退款。報導稱，市場認為這是加拿大政府以「國家安全」為由打壓中企的又一例證。

2021年較早時，加拿大聯邦政府以國家安全為由，要求中國移動剝離其在加拿大子公司的股份，或結束加拿大業務，隨後該公司向法院要求撤銷該項決定，本月初聯邦法庭駁回中移動的提訴。

據悉，中國移動CMLink業務擁有眾多加拿大華人客戶，因為其一卡多號業務可以同時用中國和加拿大的手機號碼，尤其是針對經常往返中加的用戶，不用換卡換號十分方便。中國移動被迫終止加拿大業務後，一些人或將轉向中國電信在加拿大的CTExcel業務，但也擔心其遭到加拿大政府打壓。