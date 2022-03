自從俄羅斯宣布進攻烏克蘭後,國際局勢陷入混亂與恐慌,各國也紛紛譴責俄國的開戰行為並對其祭出許多國際制裁,就連演藝圈的大咖明星也出面替烏克蘭人民發聲並在網路上發起捐款活動,甚至還有上萬人在烏克蘭總統澤倫斯基的號召下加入「國際義勇軍」的行列。近日南韓知名YouTuber李根大尉(LT Ken Rhee/이근대위)也在個人社群媒體上PO文,宣布加入義勇軍,立即在網路上引發熱議。

李根大尉過去曾是海軍特戰隊(UDT)出身,因經常登上節目介紹軍事相關知識並在綜藝節目《假的男子漢》中擔任帥氣教官而獲得矚目,退伍後他還成立個人YouTube頻道「ROKSEAL」分享軍事訓練影片及作戰技巧吸引超過76萬人次追蹤。

而6日晚間,李根大尉於個人社群媒體上曬出一張背影照,並在文章一開頭就加上TAG表示「#KOREA IS ON THE WAY、#義勇軍」等標註。接著在文中表示,當他們看到烏克蘭總統向世界請求援助時,就馬上準備義勇軍的任務,並在2月28日時透過YouTube的交流平台發布了「WE WILL SUPPORT UKRAINE」活動,預計在48小時內籌畫、協調及募集裝備,但沒想到這樣的舉動卻遭到南韓政府強烈反對,還跟他們說,若是執意要前往「旅行禁止國」,將會被視為「犯罪者」依法判刑以及易科罰金。

不過,對於李根大尉的團隊來說,若是不將自己擁有的戰鬥知識與專業技術來協助烏克蘭的話,讓人內心過不去,因此即使過程困難重重,但在他親自挑選義勇軍成員與幾位關係人協助之下,團隊已祕密的出發,他們將會以非公開的形式進行。最後,李根大尉還表示「如果我能順利活著回去,將會負起所有責任以及責罰」,他將代表第一組前往烏克蘭的南韓義勇軍,努力提高地位,期望在任務結束後於南韓與大家見面。而消息一出立即掀起大批網友留言祝福,並大讚他的勇氣。