針對立委蔣萬安要求敢不敢承諾1年內不大停電？行政院長蘇貞昌（右）暴怒反批蔣，指他祖先講的反攻大陸也沒實現，「你在為選舉叫什麼？」、「光要承諾有什麼用？」（姚志平攝）

蘇貞昌嗆蔣萬安「你祖父說反攻大陸」 苦苓火大痛批：耍無賴！

藍委蔣萬安今天(11日)在立院質詢時，要求行政院長蘇貞昌必須承諾，未來不會再發生「大停電」的情況，蘇貞昌則反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。前立委林正杰指出，蔣介石的反攻大陸是枕戈待旦，並諷刺蘇貞昌應該隨身攜帶掃把和醃黃瓜，他更揶揄蘇貞昌「這個大蕃薯，每天都在琢磨辯論比賽話術，職業病」。

蔣萬安今質詢時問蘇貞昌，「針對問題，院長你敢不敢承諾接下來不會再發生大停電」、「院長你不敢承諾也是一種表示！王美花部長至少願意承諾一年，你敢不敢？你毋敢啦！」「又要用一千多億元，換不回院長的一句承諾，國人看得清清楚楚，行政院長不敢承諾接下來不會發生大停電」。

蘇貞昌回擊，「委員質詢要用這種方式嗎？你要用這種方式？我對於整個情形，都認為針對問題，才是解決問題，不是拍用胸脯的。」蔣萬安繼續嗆，人民要看到政府的承諾，今天立法院願意給政府一千多億元去改善電網，但是要看到政府的Guts，政府敢承擔，政府願不願意承諾。

蘇貞昌接著反嗆，「這種政府過去看多了」，蔣萬安則是用台語回擊，「不要牽拖啦！又在牽拖，院長不敢承諾」。結果蘇接著說，「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」；蔣萬安不滿說，「我跟你談電、能源問題」，蘇回，「如果你一定要講這種，不會輸你啦，你今天是為選舉來這邊表演是嗎？我們談問題」。

對此，林正杰今天在臉書上發文表示，蔣介石不是承諾反攻大陸而已，是枕戈待旦，枕頭下都壓著槍。蘇貞昌的掃把應該隨身攜帶，為台獨建國而戰；順便再準備一個醃黃瓜，打掉東風飛彈。林正杰更直言，「這個大蕃薯，每天都在琢磨辯論比賽話術，職業病」。