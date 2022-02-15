生日是每個人的重要節日，而相反的忌日則是眾多人不想面對的一天，無論是誰都會面臨生離死別，即便你還沒準備好，該來的都會來，人的生命有限，所以大家總在呼籲要好好珍惜當下，因為明天跟意外不知道誰會先到，而現實生活中就有一個悲慘的案例，原本幸福的一家境因為一樁巧合案件，導致家庭氣氛超悶，一名女網友在網路上無奈寫下自己近期的經歷，表示男友的奶奶在自己生日當天過世，慘遭男友親友罵：掃把星、命中帶煞、剋死奶奶，讓原PO既難過又無助，不知道該如何是好。

原PO遭罵：掃把心、命中帶煞。（示意圖／達志影像）

一名女網友在Dcard上以「生日等於男友奶奶忌日」為題發文，表示生命的無常與不可預測，在男友奶奶過世的當天早上，還在歡慶自己的生日，兩家庭和樂隆隆，奶奶更是一如往常的健談，「甚至催促我們兩個趕快結婚，生小朋友之類」，不過誰也沒想到就在當天晚上接獲奶奶過世的消息，原PO當下一片空白，與男友相識13年，交往8年，也已經到了論及婚嫁的程度，卻在一夕間都變了，不但遭男友親友劈頭式的謾罵，更被男友無情的冷落，從那天起男友也沒有主動找她，連訊息也不已讀，彷彿她就是罪人一樣，無奈至極。

原文。（圖／翻攝自Dcard）

網友們看到後紛紛留言安慰原PO，「我覺得不是你的錯欸！你不要感到自責」、「等男朋友冷靜 這段時間多出門散散心想別的事吧」、「人生轉捩點是一個契機，奶奶是個好人，用這一次事件勸退妳進入他們家庭 危機即是轉機，祝福妳好好痛苦一番 然後找到新的喜歡的生活重心，加油。」、「說啥小？人老了就會走，況且是好走，妳男友也沒肩膀，分手！」、「要你下跪也是很誇張，哪個年代的思想啊？」

網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

生命無常，每個人都會面臨到家人離世，也難免會有不好的情緒，無論是家屬抑或是身旁的親友都難免陷入低潮，而最好的方式就是給予彼此一點空間與時間，等彼此都冷靜下來後再來討論其他事情也許會更客觀也更理想。