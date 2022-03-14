電扶梯往上爬的途中忽然失控往下滑，且速度越來越快，讓民眾嚇到抓不住扶手失控全往後倒。(翻攝自爆廢公社)

台北捷運新埔站11日晚間發生手扶梯失速倒退嚕，導致30多人受傷的事故，今天畫面曝光，只見當時電扶梯正往上爬，突然間階梯失速反向往下衝，在電扶梯上近30多位民眾全部往後倒，一路往下摔成一團，畫面超驚悚。

有民眾今天在「爆廢公社」公開11日晚間10點26分新埔站內電扶梯失速倒退的影片，當時民眾站滿整個電扶梯，準備出站，結果電扶梯往上爬的途中忽然失控下滑，且速度越來越快，民眾嚇到抓不住扶手全部往後倒，一個壓一個推跌到電扶梯下方，整個過程不到5秒，近30人瞬間摔在地上跌成一團，非常恐怖。

驚悚畫面曝光後讓網友嚇傻，紛紛留言：「根本是電扶梯驚魂記」、「夭壽」、「差點把人吞掉」、「還好地板那個沒突然打開，不然就變絞肉機…」、「以後都走樓梯好了」、「絕命終結站那個也是這樣，就差在電影版的下面出現巨大的碎石洞口」、

這起意外發生在11日晚間10點26分北捷板南線的新埔站，北捷表示，經廠商漏夜追查異常原因，發現是因為煞車迴路異常，未立即煞車導致，已要求廠商將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行專案檢查。

北捷表示，這起意外導致約30位民眾因此跌倒，其中1位民眾腳踝扭傷、3位民眾輕微擦傷，其餘受影響民眾則自行起身後離開。